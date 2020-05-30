Москва, , 17:10 — REGNUM 30−31 мая и 6−7 июня в формате онлайн-трансляций будет проходить один из самых заметных массовых форумов весны — фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. По графику он должен был состояться в апреле в павильоне № 75 ВДНХ, однако из-за пандемии коронавируса фестиваль был перенесен в цифровую среду. Да и павильон, как известно, переоборудован под больницу.

Мероприятия с участием японских и русских артистов, ученых, лекторов, мастеров и преподавателей различных дисциплин можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте» и на стриминг-платформе Twitch.

В программе фестиваля — выступление композитора Ясухару Таканаси, группы «Яйба», певицы Ито Канако, группы японских барабанщиков Gyouten, популярной в Стране восходящего солнца русской модели-альбиноса KIMI, японистки Николь Сукиасянц и многих других.

Главные «фишки» для зрителей готовит аниме-сервис Crunchyroll.

Традиционно поклонники японской культуры смогут онлайн принять участие в мастер-классах по рисованию манги от учебного центра «Гильдия манги», уроки фехтования от школы кэндо «Хебикан», карате-зарядке от Федерации боевых искусств.