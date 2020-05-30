Лос-Анджелес, США, , 16:31 — REGNUM Популярнейший пуэрто-риканский певец Рики Мартин выпустил новый мини-альбом, который назвал «Пауза».

Неожиданно для армии своих поклонников, привыкших к бешеным ритмам кумира, все шесть треков отличаются напевностью и спокойствием. Впрочем, приверженность к балладам стала сюрпризом и для самого Мартина: первоначально он собирался записать бодрую и танцевальную пластинку. Однако, настроение пандемии, грустная информация и карантин логично привело его к мягкому, душевному и задумчивому репертуару.

Справиться с латиноамериканской грустью исполнителю помогли замечательные музыканты: среди них американский поп-гуру Стинг, мексиканская певица Карла Моррисон, пуэрто-риканский музыкант Педро Капо, группы Residente и Bad Bunny.

Правда, Рики Мартин обещал в сентябре порадовать фанов новым, искрометным альбомом.