Сеул, , 12:52 — REGNUM Второй микстейп южнокорейского рэпера Suga (участник группы BTS), выпущенный под псевдонимом Agust D, «D-2» занял седьмую строчку британского музыкального чарта Official Albums Chart «TOP 100», сообщает KBS.

Известно, что это самая высокая позиция чарта, которой смог достичь сольный южнокорейский исполнитель. Кроме того, это первый случай, когда альбом сольного исполнителя Южной Кореи попал в «ТОП 10».

Кроме того, альбом также занял вторую строчку в чарте Official Album Downloads Chart, третью строчку в чарте Official Albums Sales Chart и 29-ю строчку в чарте Official Albums Streaming Chart, а заглавный сингл «Daechwita» — 68-ю строчку в чарте Official Singles Chart и шестую строчку чарта Official Singles Sales Chart.

Отмечается, что альбом «D-2» занял шестое место в музыкальном чарте Шотландии и десятое место в чарте Ирландии соответственно.