Москва, 30 мая 2020, 11:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил народного художника РФ Павла Никонова с 90-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована 30 мая на сайте Кремля.
«С Вашим именем и творческой деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного изобразительного искусства», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Никонову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Напомним, Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Является академиком Российской академии художеств. В 1994 году получил почетное звание «Народный художник РФ», является лауреатом Государственной премии РФ, кавалер Ордена Почета.