Москва, , 11:36 — REGNUM Крупнейшая анимационная компания страны — студия «Союзмультфильм» готовится представить зрителям знаковый проект последнего времени — 52-серийную новую сагу героев культового мультфильма «Ну, погоди!». Как заявила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на пресс-конференции в ТАСС, премьера состоится в конце лета или начале осени 2020 года.

Напомним, что исследования демонстрации на YouTube-канале студии за последнее десятилетие показало, что «Ну, погоди» до сих пор, несмотря на то, что благодарные зрители и создатели отметили 50-летие мультфильма, остается главным хитом компании.

Раннее сообщалось, что художники внесут изменения в облик главных персонажей — Зайца и Волка: они станут современными и актуальными.

А вот идея преследования и остроумного ухода от погони останется.