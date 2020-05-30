Сиэтл, США, , 10:35 — REGNUM В сеть выложили промо-фотографии второго сезона сериала «Пацаны» потокового сервиса Amazon Prime. Изображения были опубликованы 30 мая на портале Screen Rant.

Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится в 2020 году. Создатели сериала завершили съёмки в конце 2019 года. Официальная странице проекта в Twitter разместила фотографию, выполненную в знакомой поклонникам сериала «хулиганской» манере.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1265442292220878848

В основу сериала «Пацаны» лёг одноимённый комикс Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Его сюжет рассказывает о мире, в котором обычные люди бросают вызов коррумпированным супергероям.

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