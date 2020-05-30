Париж, , 10:27 — REGNUM Бьорн Ульвеус, создатель и участник легендарной группы ABBA, стал президентом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК/CISAC). Об этом сообщает издание Billboard.

Создатель одного из самых успешных в истории музыкальных коммерческих проектов считает, что «создатели получают слишком мало… мы должны более внимательно посмотреть на то, как все разделено».

CISAC включает 232 авторских общества в 120 странах мира и борется за увеличение отчислений создателем творческого продукта и более выгодные условия для авторов.

При этом Ульвеус в отличие от своего предшественника — французского композитора Жана-Мишеля Жарра, выступает за сотрудничество с технологическими компаниями, так как уверен что именно их развитие «могут принести авторам больше гонораров и большее признание их роли и важности в обществе».

Кстати, Ульвеус сам активно финансировал и участвовал в разработке сервиса Session (ранее Auddly), который помогает авторам песен и музыкантам автоматически получать отчисления.