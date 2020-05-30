Москва, , 10:10 — REGNUM 4 июня Музей русского импрессионизма на своем онлайн-ресурсе открывает лекционный цикл «Импрессионизм в лицах» о жизни выдающихся русских живописцев конца XIX — начала XX веков.

Первая лекция будет посвящена мастеру пейзажа, искусствоведу, реставратору, просветителю, музейному деятелю, академику Академии художеств Игорю Грабарю. Речь в ней пойдет о разных направлениях его деятельности: увлечении импрессионизмом, работе директором Третьяковской галереи, создании школы российской реставрации, восстановлении иконы Андрея Рублева «Троица» и многих других достижениях этого неординарного и талантливого живописца и теоретика искусств.

Также в программе портреты Константина Коровина, Сергея Виноградова, Валентина Серова и многих других блистательных русских импрессионистов. Лекции прочтут ведущие специалисты галереи и директор музея Юлия Петрова.

Трансляция пройдет в социальных сетях и на YouTube-канале музея и останется доступной для просмотра.