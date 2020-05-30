Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Кинокомпания Universal в ближайшее время примет решение о том, какой режиссёр будет снимать ремейк её классического фильма «Человек-волк» с Райаном Гослингом в главной роли. Об этом 29 мая сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что руководство Universal в течение последнего месяца встречалось с различными кинематографистами. По имеющейся информации, основным кандидатом на должность режиссёра картины является Кори Финли. Пока кинокомпания никак не прокомметировала эту информацию.

Сценарий к новому «Человеку-волку» написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело («Оранжевый — хит сезона»). Зрители знают Кори Финли по работе над такими картинами, как «Чистокровные» (Thoroughbreds) и «Безупречный» (Bad Education).

Читайте ранее в этом сюжете: Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия