Москва, , 09:52 — REGNUM Одним из самых острых вопросов вступительных творческих экзаменов в театральные вузы и училища страны — была проблема очного или заочного экзамена. Сайт Министерства культуры информирует, что «подведомственные образовательные организации смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций».

Предварительно ведомство и Роспотребнадзор разработали рекомендации по проведению экзаменов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Учреждения обязаны проводить дезинфекцию и проветривание помещений, измерять температуру на входе, обеспечить соблюдение санитарной дистанции, оборудовать здание дозаторами с антисептическими средствами.

Теперь творческие вузы должны детально проработать этапы приемной кампании, обсудить организацию экзаменов с учетом необходимых профилактических мер.