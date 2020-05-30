Москва, 30 мая 2020, 09:52 — REGNUM Одним из самых острых вопросов вступительных творческих экзаменов в театральные вузы и училища страны — была проблема очного или заочного экзамена. Сайт Министерства культуры информирует, что «подведомственные образовательные организации смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций».
Предварительно ведомство и Роспотребнадзор разработали рекомендации по проведению экзаменов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Учреждения обязаны проводить дезинфекцию и проветривание помещений, измерять температуру на входе, обеспечить соблюдение санитарной дистанции, оборудовать здание дозаторами с антисептическими средствами.
Теперь творческие вузы должны детально проработать этапы приемной кампании, обсудить организацию экзаменов с учетом необходимых профилактических мер.