Сеул, , 09:49 — REGNUM Новый трек южнокорейской группы Blackpink и певицы Lady Gaga — Sour Candy покоряет рейтинги iTunes Top Songs по всему миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на звукозаписывающую компанию и агентство по поиску талантов YG Entertainment.

По их словам, трек занял лидирующую позицию в чарте iTunes Top Songs 57 регионов.

Кроме того, композиция «Sour Candy» также заняла первое место в музыкальном чарте китайского сервиса потокового воспроизведения музыки QQ Music.

Отметим, что данный трек вошел в новый альбом певицы Lady Gaga «Chromatica», который появился в сети 29 мая.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs — музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.