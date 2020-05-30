Москва, , 09:36 — REGNUM XXII международный фестиваль «Интермузей» завершил работу, прошедшую в 2020 в цифровом формате. В нем приняли участие около 400 музеев из разных регионов страны, а также зарубежных государств. Жюри форума объявила лауреатов межмузейного конкурса в различных номинациях. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Гран-при получил Музей космонавтики в Москве. Он же стал победителем и в номинации «Лучший образовательно-просветительский проект» с программой «МКС на связи».

Также обладателями призов и наград стали Исторический музей, музей-заповедник «Царское село», Музей Победы, Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и другие учреждения культуры.

Всего на конкурс было прислано 121 проект. Общий призовой фонд составил 2,3 миллиона рублей.