Нью-Йорк, США, , 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон». Ролик был выложен 29 мая на YouTube-канале компании.

Первый эпизод нового шоу выйдет в эфир 21 июня 2020 года. Главные роли в нём исполнили Мэттью Риз, Татьяна Маслани, Джон Литгоу, Крис Чок, Ши Уигхэм и Джульет Райлэнс.

В основу сериала, действие которого происходит в США в 30-е годы XX века, легла серия детективных романов писателя Эрла Стэнли Гарднера. В центре повествования находится адвокат, который часто занимается расследованием дел своих коллег. Стоит отметить, что в качестве одного из исполнительных продюсеров шоу выступил Роберт Дауни-младший.

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