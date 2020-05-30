Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM Продюсер Деймон Линделоф выразил надежду, что когда-нибудь появится второй сезон сериала «Хранители». Об этом 30 мая сообщил портал Comicbook.

При этом он сказал, что не хочет участвовать в этом проекте. Он обратил внимание журналистов на традицию, существующую в сфере комикс-индустрии, когда авторы комиксов про того или иного героя постоянно меняются.

«Я не думаю, что это должен быть я», — сказал Линделоф, отметив, что он готов сделать всё, что в его силах, чтобы проектом могли заняться другие люди.

Сериал «Хранители» был создан на основе серии комиксов Алана Мура, которая выходила в 1986 и 1987 годы. Премьера шоу состоялась на телеканале HBO 20 октября 2019 года.

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