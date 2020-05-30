Лос-Анджелес, США, , 07:23 — REGNUM Потоковый сервис Netflix приобрёл Египетский театр Граумана, являющийся одним из самых известных кинотеатров Лос-Анджелеса. Об этом 29 мая сообщила газета The Los Angeles Times.

Стоимость сделки оценивается в десятки миллионов долларов. Стоит отметить, что компания вела переговоры по поводу приобретения этого исторического здания более года, она планирует заняться восстановлением и реконструкцией объекта. При этом Netflix заверил ценителей классического кино и защитников кинотеатра в том, что его интересы совпадают с интересами сообщества.

Египетский театр Граумана был построен в 1922 году шоуменом Сидом Грауманом. В его кинозале в 1923 году состоялась премьера немой картины «Десять заповедей» режиссёра Сесила Блаунта Демилля.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустит сериал по циклу романов «Школа Добра и Зла»