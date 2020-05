Лос-Анджелес, США, , 07:11 — REGNUM Крис Эванс опроверг слухи о том, что престарелый Стив Роджерс может появиться в предстоящем сериале «Сокол и Зимний солдат» потокового сервиса Disney+. Об этом 30 мая сообщил портал We Got This Covered.

Когда в эфире телешоу Грэма Нортона актёру задали вопрос о том, правда ли, что в фильме «Мстители: Финал» Стив Роджерс появился в последний раз, он ответил утвердительно.

«Да, я думаю, что это так. Это был отличный забег, и мы вышли на такую высокую ноту, что, помоему мнению, было бы рискованно это пересматривать», — сказал Эванс.

Ранее в сети появились слухи, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Стива Роджерса в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат». Тогда источники сообщили, что по сюжету герой может поддержать персонажа Энтони Маки в момент, когда тот решит, что щит Капитана Америка является для него непосильной ношей.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Эванс ведёт переговоры с Marvel по поводу возвращения в киновселенную