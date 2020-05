Вашингтон, , 07:00 — REGNUM HBO Max планирует выпустить версию кинокомикса «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера. Об этом 30 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Таким образом, потоковый сервис позволит режиссёру реализовать проект, подобный тому, над которым сейчас работает его коллега Зак Снайдер.

Издание отмечает, что хотя студия Warner Bros. пока не выступила с официальным объявлением, она уже дала «зелёный свет» версии «Отряда самоубийц» Снайдера. Об этом ему сообщили источники, которые ранее перадали правдивую информацию, касающуюся анимационного шоу «Тёмная Лига Справедливости» и сериала «Зелёный фонарь».

Напомним, ранее Дэвид Эйер сказал, что он заинтересован в выпуске своей версии фильма. Кинематографист заявил: тот «Отряд самоубийц», который он снял, в действительности никто не видел, потому что картина была серьёзно изменена на этапе монтажа.

