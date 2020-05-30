Нью-Йорк, США, , 03:57 — REGNUM После долгих переговоров актёр Том Эллис всё же подписал контракт, согласно условиям которого он сыграет Люцифера в шестом сезоне сериала «Люцифер». Об этом 29 мая сообщил портал TVLine.

Отмечается, что ни Эллис, ни кинокомпания Warner Bros. никак не прокомментировали ситуацию с задержкой подписания контракта. В апреле 2020 года инсайдеры сообщили, что переговоры между актёром и кинокомпанией зашли в тупик, несмотря на то, что до этого Эллис уже подписал соглашение с Netflix, касающееся выпуска шестого сезона шоу.

Первые три сезона «Люцифера» выходили на телеканале Fox, впоследствии права на сериал выкупил потоковый сервис Netflix. Ожидается, что пятый сезон шоу появится на сайте потокового сервиса в июле 2020 года, однако компания пок ане назвала точную дату релиза.

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