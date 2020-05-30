Лос-Анджелес, США, , 03:15 — REGNUM Поклонники франшизы «Звёздный путь» поместили при помощи компьютерных технологий актера Леонарда Нимоя в фильм, который в 2009 году выпустил режиссёр Джей Джей Абрамс. Видео было опубликовано 29 мая на портале Screen Rant.

Пользователь YouTube, известный под ником Jarkan выпустил deepfake-видео (фальсификация видеопотока, замена лица говорящего при помощи компьютерных технологий —ИА REGNUM) в котором он заменил Закари Куинто на молодого Нимоя. Таким образом, в кадре фактически оказались два Спока — старый и молодой.

Леонард Нимой исполнил роль Спока в оригинальном сериале «Звёздный путь», который выходил в период с сентября 1966 года по сентябрь 1969-го. Он повторил эту роль во множестве шоу и фильмах франшизы, в том числе в картине «Звёздный путь: Возмездие», которая вышла на экраны в 2013 году.

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