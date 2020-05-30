Нью-Йорк, США, , 02:57 — REGNUM Сериал «Молодой Шелдон», являющийся спин-оффом «Теории большого взрыва» «переедет» на потоковый сервис HBO Max. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что все три сезона шоу, выпущенные ранее, будут показываьться исключительно на этой платформе компании WarnerMedia. Кроме того, все будущие сезоны также станут эксклюзивом HBO Max.

Напомним, производством сериала «Молодой Шелдон» занимается кинокомпания Warner Bros., которая, как и HBO Max, принадлежит WarnerMedia. Ранее шоу выходило на телеканале CBS.

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