Москва, , 21:15 — REGNUM Кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался на 82-м году жизни из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook друг режиссера редактор Георгий Сааков.

Гаспаров скончался накануне, 28 мая.

Гаспаров родился в Тбилиси, окончил ВГИК, был учеником Михаила Ромма. Его наиболее известные картины: «Шестой», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, супруга Гаспарова — актриса Наталья Вавилова также заразилась коронавирусом.