Париж, , 19:57 — REGNUM Возобновить свою работу с 6 июля готовится самый посещаемый музей мира, парижский Лувр. Об этом 29 мая сказано в распространённом заявлении пресс-службы музея.

О возможности открытия музеев в стране со 2 июня, а также парков и садов с 30 мая сообщил 28 мая премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Подготовку к своему открытию начали музей Лувр, сад Тюильри, сад Карузель и Национальный музей Эжена Делакруа.

Сад Карузель откроется с 30 мая, а с 31 мая открывается сад Тюильри. В садах будут запрещены массовые игры и любые мероприятия с числом участников более десяти человек. Музей Эжена Делакруа откроется с 22 июня, Лувр готовится открыться с 6 июля.

Бронирование билетов в Лувр, по данным пресс-службы, начнётся с 15 июня. При этом посетителям напомнили о соблюдении безопасной дистанции и обязательном ношении защитной маски.

Напомним, Лувр, а также ряд других музеев во Франции были закрыты с 13 марта в связи с пандемией коронавируса.

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