Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Певица Тейлор Свифт предупредила президента США Дональда Трампа, что он будет отстранен от должности после того, как разжег полемику со своими твитами, осуждающими протестующих в Миннеаполисе по поводу смерти Джорджа Флойда. Об этом Свифт пишет в Твиттере 29 мая своим 86 миллионам подписчиков.

По ее мнению, на протяжении всего своего президентства Трамп разжигал расизм и т.н. «белый супрематизм» (превосходство европеоидной расы над всеми прочими). Теперь она считает наглостью «симуляцию морального превосходства» со стороны президента и обещает, что граждане выгонят — буквально «выголосуют» — его из Белого дома на грядущих выборах.

Отметим, огромный общественный резонанс в США вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, в убийстве которого подозревается полицейский.