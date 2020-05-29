Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM Худрук «Коляда-театра» Николай Коляда начал со своими актёрами просить милостыню у екатеринбургских прохожих. Об этом сам Коляда написал в Facebook.

На такой перфоманс режиссёра вынудило тяжёлое финансовое положение. Сейчас театр не работает, но учреждения получает частные пожертвования. Только на зарплаты необходимо 1,8 млн рублей в месяц. Худрук старается платить всем зарплаты.

«Все это сохранилось, я им выплачиваю благодаря помощи людской со всего мира», — говорит Коляда.

Перфоманс театра не увенчалась успехом, милостыню режиссёру и актёрам так и не подали.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «режима повышенной готовности» в Свердловской области закрыты учреждения культуры.

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