Москва, , 18:54 — REGNUM Крупный книжный сервис MyBook провел исследование, какой литературный персонаж сегодня наиболее популярен у российской детворы.

Результаты были получены исходя из запросов на бумажную и электронную книжную продукцию этого сегмента.

Рейтинг ожидаемо возглавил юный волшебник Гарри Поттер — герой многотомной саги Джоан Роулинг. Далее расположились дядя Федор — персонаж произведений Эдуарда Успенского, Карлсон, который живет на крыше Астрид Линдгрен, четырехлетняя, но крайне любознательная и обаятельная Черити Тиддлер из брошюр английской писательницы Мари-Од Мюрай и проказник домовенок Кузя из сказки Татьяны Александровой.

В вот в специальном зачете аудиокниг другое распределение мест — «золото» у дяди Федора, «серебро» — у Карлсона, «бронза» — у домовенка Кузи и Пеппи Длинный чулок Астрид Линдгрен.