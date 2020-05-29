Москва, , 18:33 — REGNUM Российские музыканты опубликовали обращение, в котором призвали не только к скорейшему восстановлению в стране концертной и фестивальной деятельности, прерванной из-за пандемии коронавируса, но и учитывать при разработки мер, позволяющих проводить концерты, мнение профессионального сообщества. Документ подписали Юрий Башмет, Игорь Бутман, Игорь Крутой, Денис Мацуев, Александр Сладковский, Владимир Федосеев и Александр Чайковский и многие другие. Об этом сообщает портал Colta. .

— Абсолютно все, кто связан с профессиональным музыкальным и исполнительским искусством в России, переживают сейчас очень непростой период. Полностью остановлено проведение концертов, музыкальных фестивалей и даже репетиций музыкальных коллективов, — цитируется письмо.

В обращении подчеркивается, что кризис отрасли отразился на всех: и на всемирно известных музыкантах, и на молодых солистах, на оркестрах, филармониях, международных фестивалях, продюсерских проектах во всех регионах страны.

Музыканты и руководители филармоний убедительно просят, чтобы все вырабатываемые различными ведомствами важные решения координировались с мнением представителей профессионального музыкального сообщества.

Тогда, считают подписанты, возвращение к концертной жизни пройдет «разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей».