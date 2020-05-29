Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов». Его опубликовали 29 мая на YouTube-канале компании Pony Canyon.
В ролике показаны фрагменты из финального сезона шоу. Премьера новых эпизодов ожидается в сентябре 2020 года.
Напомним, «Атака титанов» — это популярная манга и одноимённый аниме-сериал. По сюжету, люди сражаются с плотоядными гигантами и пытаются выяснить тайну их происхождения.
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