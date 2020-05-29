Село Большое Завидово, Тверская область, , 17:34 — REGNUM Одно из самых массовых летних мероприятий — рок-фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области пройдет в намеченные ранее сроки — к с 24 по 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию продюсера музыкального форума Алана Маршалла.

Организаторы заверяют, что готовы обеспечить всех участников и гостей масками и другими средствами защиты и гигиены.

Но главный вопрос — как сохранить санитарную дистанцию пока только прорабатывается. По утверждению устроителей, они постоянно контактируют с с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области.

Выступить на фестивале обещали Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Машина времени», «Алиса», «Сплин», Lumen, «Несчастный случай», «Крематорий», «Пилот», «Тараканы!», «Слот» и многие другие.

По подсчетам организаторов, «Нашествие — 2019» посетили за три дня около 200 тыс. человек.