ш. Массачусетс, , 16:40 — REGNUM В возрасте 77 лет в своем доме в штате Массачусетс от онкологического заболевания умер американский актер Энтони Джеймс. Об этом сообщает Daily Mail.

Зрителям выходец из семьи греческих эмигрантов запомнился исполнением ролей страшных злодеев в целой серии вестернов. А вот критики выделяли его работы в таких фильмах как «Полуночная жара», «Исчезающая точка», «Возвращение с Ведьминой горы», «Голубой гром», «Непрощенный».

В 1990-е он неожиданно прекратил актерскую карьеру, переехал в Новую Англию и занялся живописью. Его работы есть в галереях Бостона, Нью-Йорка и Сан-Франциско. В 1994 году Энтони выпустил книгу «Язык сердца», а в 2014-м — воспоминания «Играя лицом».