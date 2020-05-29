Москва, , 16:16 — REGNUM Не секрет, что очень многие российские звезды эстрады с успехом занимаются бизнесом, у многих из них есть как собственные предприятия, так и доли в компаниях. При этом, прямого отношения к индустрии развлечения, эти фирмы, как правило не имеют.

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии. Напомним, оно составляет 12 130 рублей.

Как сообщает издание «Собеседник», сотрудники ФНС рассмотрели представленные документы. Так, Григорию Лепсу было отказано, так как на принадлежащей ему ювелирной компании (20 процентов) не было выполнено главное требование — сокращение работников не должно превышать 10 процентов, а уволено было, как показала проверка, больше указанной цифры. Такую же ошибку совершили Иосиф Пригожин и Эмин Агаларов: они из своего ресторана (совместное владение) уволили много сотрудников.

А вот популярные певцы Николай Басков и Дима Билан, а также телеведущая Регина Тодоренко строго следовали установленным правилам и их заявки одобрены.