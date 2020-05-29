Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM 19 млн рублей потратят на проект ремонта объекта культурного наследия — Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Осенью 2019 года лестница разрушилась. Поврежденный участок до сих пор закрыт. У администрации города, на чьем балансе находился объект, денег на ремонт не нашлось, лестницу передали региону. Теперь проектом занимается Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

Архитекторы рекомендуют полностью заменить конструкцию. Причиной разрушения они назвали нарушение условий эксплуатации, старение подпорной стенки и плохие стройматериалы. В новом проекте будут использоваться современные технологии. Кроме того, проект предусматривает архитектурную подсветку.