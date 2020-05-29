Вашингтон, , 16:01 — REGNUM В возрасте 95 лет скончалась звезда комедийного сериала «Летающая монахиня» Мардж Редмонд. Об этом 29 мая сообщает портал ComicBook.

Журналисты отмечают, что фактически Редмонд умерла 10 февраля 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас. Причины смерти актрисы не называются.

За свою карьеру Мардж Редмонд снялась более, чем в 70 фильмах. За свою роль в «Летающей монахине» она получила номинацию на премию «Эмми».

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