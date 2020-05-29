Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Звезда фильма «Шазам» Закари Ливай хочет устроить гонку с Грантом Гастином, исполнившим роль Флеша в телесериалах канала CW. Об этом 29 мая сообщает портал ComicBook.

После небольшой словесной перепалки в Instagram Ливай бросил вызов Гастину, отмечая что актёры обязаны устроить гонку Флеша против Шазама. Однако неизвестно, имел ли он ввиду столкновение этих героев на большом экране или локальное соревнование между актёрами.

Напомним, Шазам и Флеш — это персонажи комиксов издательства DC Comics. В первоисточнике оба героя умеют бегать со сверхчеловеческой скоростью.

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