Калининград, , 15:39 — REGNUM Сроки проведения международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» перенесли на август из-за действующих ограничений, связанных с распространением коронавируса. Официальное уведомление опубликовано на сайте фестиваля.

«Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет 28, 29 и 30 августа на острове Канта. Даты проведения перенесены из-за ограничений по коронавирусу», — говорится в уведомлении.

По словам генерального продюсера фестиваля Андрея Левченко, в настоящее время оргкомитет изучает опыт европейских стран, уже снимающих ограничительные меры и адаптируя свои мероприятия к новой реальности. Он уточнил, что для выполнения всех предъявляемых в этот период требований Роспотребнадзора, связанных с профилактикой заболевания COVID-19, переезд фестиваля на остров будет наилучшим решением.

В настоящее время оргкомитет корректирует афишу фестиваля для возможности учета графиков артистов, которые будут участвовать в мероприятии. Имена артистов, которые смогут участвовать в фестивале, организаторы будут сообщать дополнительно.

Продажа билетов на фестиваль стартует 1 июня.