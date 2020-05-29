Москва, , 15:30 — REGNUM Советский и российский режиссер документальных фильмов про спорт Владимир Коновалов скончался на 85-м году жизни. Об этом 29 мая сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«28 мая 2020 года на 85-м году ушел из жизни советский, российский режиссер документального кино, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Всероссийской академии «НИКА» Владимир Федорович Коновалов», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Коновалов в Свердловске 3 октября 1935 года и в 1958 году получил специальность преподавателя русского языка и литературы, закончив факультете филологии Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Его трудовая деятельность началась на Свердловской студии телевидения в качестве редактора и комментатора спортивных программ.

С 1960 года работал на центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) помощником режиссера, одновременно учился во ВГИКе на постановочном факультете (мастерская Романа Кармена).

В 1965—1988 годах работал режиссером на ЦСДФ, а с 1988 года возглавил на этой студии объединение «Юность». С 1990 года, в связи с реорганизаций в киновидеообъединение, стал ее генеральным директором (до 2005 года) и художественным руководителем. С 1970—1971 гг. читал курс «Кинорежиссура» для слушателей отделения документального кино Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Также в 1980 году издал книгу «Моя любовь — спортивный фильм» и на протяжении всей творческой карьеры снял более 100 фильмов. Кроме этого, увлекался живописью, философией.