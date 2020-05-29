Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM Биографическую драму «Социальная сеть» лучшим фильмом последнего десятилетия назвал режиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино. Об этом сообщили журналисты издания The Playlist.

Картина «Социальная сеть» рассказывает историю создания социальной сети Facebook и становления миллиардера Марка Цукерберга. Фильм вышел еще в 2010 году.

«Это номер один, потому что он самый лучший, вот и все! Он давит всех конкурентов», — безапелляционно заявил Тарантино.

Режиссером картины выступил Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь»). В главных ролях снялись Джесси Айзенберг (Цукерберг), Эндрю Гарфилд (Эдуардо Саверин — один из основателей Facebook), Джастин Тимберлейк (Шон Паркер — один из основателей Facebook).

Картина получила несколько «Оскаров» за лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучший монтаж. Также фильм удостоился целого ряда наград других кинопремий, среди которых «Золотой глобус», BAFTA, Премия Гильдии сценаристов США и прочие.