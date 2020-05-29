Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Международный фестиваль «Музыкальный Олимп», который должен был в 2020 году пройти уже в 25-й раз, перенесли на 2021 год. Официальное обращение по этому поводу главы фонда «Музыкальный Олимп» Ирины Никитиной опубликовано на сайте фонда.

«XXV Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» состоится в 2021 году. В связи с пандемией, охватившей мир в глобальном масштабе, мы вынуждены с тяжёлым сердцем объявить об отмене фестиваля, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 28 мая по 5 июня 2020 года. Это решение далось нам нелегко и болезненно — ведь в этом году мы планировали отмечать юбилей», — сообщила Никитина.

Глава фонда отметила, что организаторы не хотят подвергать риску музыкантов и зрителей фестиваля в период интенсивного распространения коронавируса. По ее словам, сценарий развития продолжающейся пандемии остается «крайне непредсказуемым».

Никитина добавила, что меры предосторожности, которые предпринимает российское правительство для борьбы с распространением коронавируса, не позволят провести столь масштабное мероприятие. При этом она пообещала, что организаторы фестиваля постараются отпраздновать 25-летний юбилей «Музыкального Олимпа» в текущем году. Праздничные мероприятия должны пройти на сайте фонда и социальных сетях.