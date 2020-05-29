Москва, , 13:30 — REGNUM Видеоклип на песню «Мама, мы все тяжело больны» представили музыканты группы «Кино» на официальном канале группы в YouTube.

В клипе участвуют музыканты из группы времен 80-х годов прошлого века: соло-гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Александр Титов и Игорь Тихомиров. Также к ним присоединились ударник Олег Шунцов из проекта «Симфоническое кино», на акустической гитаре играет Дмитрий Кежватов из группы «Тараканы!».

Кроме исполнителей в клипе снялся и автор аранжировок старых песен для представления их в новом звучании — Игорь Вдовин. В видеоклипе появляются кадры с концертов с участием самого Виктора Цоя, и звучит его вокал.

В 2019 году сын знаменитого рок-музыканта Александр Цой предложил организовать концертный тур группы. Он же предложил использовать оригинальный вокал Цоя из старых песен, а инструментальное исполнение композиций представить в новом виде. Также для хитов группы использовать новый видеоряд.

Как указано в подписи к видеоклипу, концерты группы «Кино» состоятся в октябре — ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге, Минске, Риге и Москве.