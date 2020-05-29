Москва, , 13:24 — REGNUM Популярная российская группа «Би-2» выложила в сеть клип на песню «Депрессия». Ролик снят с соблюдением строжайших санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коллектива.

Вообще-то композиция была написана довольно давно, до пандемии коронавируса. Но, по мнению музыкантов группы, удивительно «гармонично» и актуально зазвучала сегодня. Главная идея песни заключена в словах «выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело».

Режиссером клипа выступил Макс Шишкин. Ролик представляет собой сложный ряд компьютерной анимации.