Москва, , 13:10 — REGNUM Проведение ежегодной музыкальной церемонии «Премия МУЗ-ТВ» в 2020 году перенесли на следующий год организаторы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Официальное объявление опубликовано на сайте премии.

«В связи с продолжающимися карантинными мероприятиями в Москве, руководствуясь здравым смыслом и выступая за комфорт и здоровье зрителей и артистов, мы приняли решение о переносе даты проведения «Премии МУЗ-ТВ» на 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на церемонии в 2021 году будут подведены итоги сразу за два года. Состав ведущих, объявленный ранее, будет оставлен без изменения: Максим Галкин, Ксения Собчак и Ольга Бузова.

Организаторы обещают представить зрителям невероятные постановки и уникальные спецэффекты высочайшего уровня, а также звездный состав исполнителей самых популярных музыкальных хитов.