Москва, , 12:52 — REGNUM 18 июня 2020 года исполнится 85 лет народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра Юрия Соломину. В ознаменование юбилея артиста и режиссера Театр планирует ряд мероприятий, правда, значительно ограниченных в виду пандемии коронавирса и проводимых в онлайн-формате. Об этом сообщает агентство ИнтерМедиа.

2 июня откроет чествование демонстрация документального биографического фильма «Больше, чем артист» Дарьи Виолиной и Сергея Павловского.

А с 3июня начнется главная часть празднования — показ на официальной странице театра в YouTube спектаклей Малого театра. Из большого числа постановок мастера, организаторы выбрали лучшие режиссерские и актерские работы. Это «Лес» Александра Островского и «Дальше — тишина» Вины Дельмар в прочтении Юрия Соломина, а также блистательные роли в «Пучине» Александра Островского и «Царе Фёдоре Иоанновиче» Алексея Толстого и других спектаклях.

18 июня, в день рождения Юрия Соломина, пройдет премьера фильма «Его величество актер» режиссера Дениса Бродского. В нем артист размышляет о жизни и мире театра.