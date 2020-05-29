Москва, , 12:27 — REGNUM На 82-ом году скончался режиссер и сценарист Самвел Гаспаров. Смерть наступила после заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook его друг Георгий Сааков.

Самвел Гаспаров известен как постановщик таких популярных фильмов как «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой», «Без особого риска», «Координаты смерти», «Капкан для киллера» и других.

Раннее сообщалось, что Гаспаров страдал от тяжелой формы гастрита и находился на лечении в больнице.