Москва, , 11:42 — REGNUM 29 мая популярная социальная сеть «Одноклассники» проведет благотворительный музыкальный онлайн-марафон в поддержку фонда «Старость в радость». Звезды эстрады помогут собрать средства, на которые можно купить ноутбуки. Об этом сообщает агентство ИнтерМедиа.

Это акция представляется особенно важной сейчас, когда из-за пандемии коронавируса пожилые люди отрезаны от своих родственников: а благодаря интернет-связи могут свободно общаться и с детьми и внуками, и со знакомыми.

Выступить из дома, студий, продюсерских центров согласились Николай Басков, Валерий Меладзе, Гоша Куценко, Денис Клявер, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Алексей Воробьев, Владимир Пресняков и многие другие исполнители и группы.

Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел».