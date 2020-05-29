Москва, , 11:25 — REGNUM Сеть городских кинотеатров «Москино» представляет на своем сайте оригинальный проект — классика немого кино будет показана в «озвучке» современных музыкантов. Об этом сообщается на портале сети.

Для эксперимента были выбраны работы Ман Рэя, Александра Довженко и Жоржа Мельеса.

Так над созданием музыкального ряды для фильмов Ман Рея «Оставьте меня в покое» (1927), «Морская звезда» (1928) и «Мистерия замка костей» трудились студенты Школы дизайна НИУ «Высшая школа экономики». Кураторы: Hmot (Стас Шарифуллин), Никита Бугаев и Flaty. Классику советского кино «Арсенал» (1928) и «Земля» (1930) Александра Довженко впервые «вживую» озвучили Holy palms (Павел Еремеев) и Jekka (Евгения Недосекина). Музыкальный авангард начала двадцатого века применили для создания саундтреков к лентам Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» (1902) и «Невероятное путешествие» Никита Бугаев и дуэт Impossible Territories (Klammklang).