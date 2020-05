Москва, , 10:17 — REGNUM 29 мая открывается глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One («Мы едины»). В течении десяти дней поклонники киноискусства смогут смотреть лучшие фестивальные работы последних лет. Сделать это можно бесплатно в ограниченное время. Также все зрители могут перечислить средства в благотворительный фонд для борьбы с пандемией коронавируса.

Полнометражные художественные картины, короткометражные ленты, музыкальные шоу предоставили ведущие киносмотры и конкурсы мира, среди них форумы в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио. Всего будет демонстрироваться более ста фильмов.

Также в программе фестиваля, организованного компанией Tribeca Enterprises YouTube, записи встреч со знаменитыми режиссерами — Стивеном Содербергом, Фрэнсисом Фордом Копполой, Гильермо дель Торо, Джейн Кэмпион и другими.