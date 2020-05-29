Сеул, , 10:17 — REGNUM Фонд института короля Седжона (KSIF) предоставит учебные материалы учебным заведениям и культурным центрам, расположенных в 30 странах и в которых изучают корейский язык. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда.

По их словам, в первой половине года заведениям будет передано 3 172 учебных пособия, во второй половине года — 5000 пособий.

Известно, что фонд передаст учебным заведениям пять видов учебников: Sejong Korean (1−8), Sejong Korean Conversation (1−8), Business Korean (1−2), Sejong Korean Culture (1−2).

«Мы также намерены отправить учебные пособия в страны, где нет отделений Института короля Седжона, среди которых Греция, Румыния, Судан и Швеция, а также в страны, в которых наблюдаются трудности с поставкой учебных материалов из-за коронавируса», — сообщили в фонде.