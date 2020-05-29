Нью-Йорк, США, , 09:39 — REGNUM Третий сезон сериала «Кобра Кай» выйдет не на YouTube, а на каком-то другом известном потоковом сервисе. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что первые два сезона шоу также перейдут на новую платформу. Продюсеры пока не сообщили, о каком именно потоковом сервисе идёт речь, однако есть информация, что особый интерес к этому проекту проявили Netflix и Hulu.

Премьера сериала «Кобра Кай» состоялась на потоковом сервисе YouTube Premium 2 мая 2018 года. В основу шоу лёг фильм 1984 года «Парень-каратист» (The Karate Kid) в котором одну из главных ролей исполнил Джеки Чан.

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