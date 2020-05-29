Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Кинокомпания Paramount запустила в производство вторую часть фильма «Соник в кино». Об этом 29 мая сообщил журнал Variety.

Издание сообщает, что Paramount и Sega уже работают над сиквелом. Режиссер Джефф Фаулер, и сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер вновь будут участвовать в проекте. Пока нет информации о том, вернётся ли прежний актёрский состав.

Премьера картины «Соник в кино» состоялась в феврале 2020 года, главные роли в ней исполнили Джим Керри,Тика Самптер иДжеймс Марсден. При бюджете $85 млн фильм собрал в мировом прокате $306 млн.

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