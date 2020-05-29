Вашингтон, , 09:11 — REGNUM В сеть выложили постеры второго сезона сериала «Академия Амбрела». Изображения были опубликованы 28 мая на Twitter-странице проекта.

Поклонники могут видеть на фотографиях главных героев шоу. На всех семи снимках они запечатлены с зонтами, закрывающими верхнюю часть лица. Стоит отметить, что на лице Номера Пять (Эйдан Галлахер) можно видеть следы крови.

https://twitter.com/UmbrellaAcad/status/1266024617929576448

Премьера шоу «Академия Амбрела» состоялась на потоковом сервисе Netflix 15 февраля 2019 года. В его основу лёгла серия комиксов Джерарда Уэя, выпускавшаяся издательством Dark Horse Comics.

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