Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Кинокомпания MGM выпустит новую экранизацию известного бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше» (Fiddler On The Roof Movie). Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

В качестве режиссёра выступит ветеран Бродвея Томас Кейл, который ранее снял фильм по мюзиклу «Гамильтон» (Hamilton). Над созданием сценарной адаптации будет работать Стивен Левенсон. Пока MGM не сообщила информацию о дате премьеры картины.

Театральная премьера мюзикла «Скрипач на крыше» состоялась в 1964 году. В 1971 году фильм на его основе выпустил режиссёр Норман Джуисон, стоит отметить, что пока это единственная экранизация.

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